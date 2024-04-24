《Ａ股焦點》金凱生科季盈利腰斬績後挫１２％，雙鷺藥業跌６％

《經濟通通訊社２４日專訊》踏入第一季業績期，Ａ場多隻醫藥股績後下跌。金凱生科
（深：３０１５０９）第一季營收１﹒２４億元（人民幣．下同），同比下降４１﹒９％；歸母
淨利潤１６７４萬元同比下降５８﹒８％，金凱生科現價下跌１１﹒５％，報５０﹒７９元。
雙鷺藥業（深：００２０３８）第一季營收２﹒４５億元，同比減少１７﹒３５％，淨利潤
７０１３﹒４６萬元同比減少６５﹒３％。雙鷺藥業股價跌５﹒６％，報７﹒９１元。
其他醫藥股方面，百普賽斯（深：３０１０８０）跌５﹒２％，大理藥業
（滬：６０３９６３）挫５﹒１％，泓博醫藥（深：３０１２３０）跌３﹒９％，哈三聯
（深：００２９００）跌３﹒４％，東亞藥業（滬：６０５１７７）、艾力斯
（滬：６８８５７８）跌３﹒３％。
內地組織胰島素集中採購協議期滿後接續採購擬中選結果昨日（２３日）出爐，１３家企業
的５３個產品參與投標，其中４９個產品獲得擬中選資格，擬中選率９２％，據報在首次集採最
高有效申報價基礎上降價４０％。
另外，國家藥監局發布公告，提出對原研的化學藥品和生物製品轉移至境內生產的藥品上市
註冊申請，納入優先審評審批適用範圍。（ｅｙ）
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