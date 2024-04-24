《神州債市》長期國債收益率下行，人行：供求等因素帶來短期擾動

《經濟通通訊社２４日專訊》近段時間以來，中國長期國債收益率持續下行，其中３０年期

國債收益率降至２﹒５％以下。人民銀行主管的《金融時報》刊登採訪文章，人行有關部門負責

人就此對作出回應指出，長期國債收益率主要反映長期經濟增長和通脹的預期，但同時也會受到

供求關係等其他因素的擾動。該負責人認為，長期國債收益率總體會運行在與長期經濟增長預期

相匹配的合理區間內。

該負責人表示，當前中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國經濟基礎好、韌性強、動能

優、潛力大、活力足，人行對經濟增長前景是長期看好的，但供求關係等因素也會對長期國債收

益率帶來短期擾動。部分發達經濟體在經濟增長預期較好的階段，也曾由於市場供需的階段性失

衡，出現國債收益率與長期經濟增長預期背離的情形。

該負責人認為，長期國債收益率總體會運行在與長期經濟增長預期相匹配的合理區間內。中

國實際經濟增速未來較長時期仍將保持合理水平，近一年來回升向好的趨勢在不斷鞏固。一些機

構投資者也認為，未來通脹有望從低位溫和回升，長期國債收益率作為名義利率，本身會隨著通

脹水平回升而提高。這兩方面對長期債券收益率都會形成支撐。（ｌｃ）

