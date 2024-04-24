《神州債市》人行：在二級市場買賣國債可以作為貨幣政策工具儲備

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行主管的《金融時報》刊登採訪文章，人行有關部門負
責人表示，人行在二級市場開展國債買賣，可以作為一種流動性管理方式和貨幣政策工具儲備。
中央金融工作會議提出，「要充實貨幣政策工具箱，在人行公開市場操作中逐步增加國債買賣」
，中國國債市場規模已居全球第三，流動性明顯提高，這為人行在二級市場開展國債現券買賣操
作提供了可能。
＊人行買賣國債與常規工具用盡的央行ＱＥ操作截然不同＊
不少專家提出，人行公開市場操作可以配合財政進行赤字融資，但國債發行規模要相對足夠
大，同時發行節奏要相對穩定，才能有效實現政策傳導，也能避免市場利率大幅波動；而且，未
來人行開展國債操作也會是雙向的。還要看到，一些發達經濟體央行在常規貨幣政策工具用盡情
況下，被逼大規模單向買入國債來實現貨幣政策目標，而中國堅持實施正常的貨幣政策，人民銀
行買賣國債與這些央行的量化寬鬆（ＱＥ）操作是截然不同的。
國家財政部黨組理論學習中心組早前在《人民日報》撰文稱，支持在人行公開市場操作中逐
步增加國債買賣，充實貨幣政策工具箱。更好發揮國債收益率曲線定價基準作用，提升資金配置
效率。
中共總書記習近平也曾在中央金融工作會議提到「要在央行公開市場操作中逐步增加國債買
賣」，有關言論在本月公開後，引發「中國式ＱＥ」猜想，曾短暫地激發市場狂歡。（ｌｃ）
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