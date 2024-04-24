《中國要聞》特斯拉撤回內地應屆生春招ｏｆｆｅｒ

《經濟通通訊社２４日專訊》特斯拉近期在全球範圍內進行裁員，比例超過１０％，內媒報
道指，特斯拉同時取消了中國內地所有應屆畢業生的ｏｆｆｅｒ（錄取通知）。
有被毀約的網友在社交平台發文稱，在春季招聘馬上要結束時突然接到了特斯拉撤回錄用的
通知，雖然特斯拉提供一個月底薪賠償，但這個時間點再去找工作難度很大，一旦春招失去應屆
生身份以後應聘難度更大。
在美國，特斯拉於得州和加州裁員超過６０００人。（ｒｙ）
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24/04/2024 12:05
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通知，雖然特斯拉提供一個月底薪賠償，但這個時間點再去找工作難度很大，一旦春招失去應屆
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