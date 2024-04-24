《中國要聞》歐盟研調查中國醫療器械採購，外交部促停止打壓中企

《經濟通通訊社２４日專訊》歐盟今日宣布，研究對中國醫療器械市場准入和政府採購啟動

調查，中國外交部發言人汪文斌就此回應，近期歐盟頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，發出

的是保護主義訊號，針對的是中國企業，損害的是歐盟形象。

汪文斌說，歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但外界看到的是歐盟一步步走向保護主義，

中方敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，遵守世貿組織規則，停止以各種借口無端打壓

限制中國企業。（ｒｙ）

