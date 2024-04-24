《Ａ股動向》三隻松鼠：年貨節超預期，全員發放超２千萬元獎金

《經濟通通訊社２４日專訊》三隻松鼠（深：３００７８３）董事長、ＣＥＯ章燎源在朋友
圈表示，因２０２４年貨節超預期，公司取得了較好的營收和利潤增長，創造了年貨節歷史上最
好的成績。經董事會和主要品銷經營班子討論，公司將向全員發放超２０００萬元人民幣的超額
成果獎金。（ｒｙ）
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24/04/2024 16:54
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