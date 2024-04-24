《神州債市》人行廣東省分行：銀行應積極參與櫃台債券業務

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行廣東省分行組織召開廣東省債券櫃台業務推進會。會

議指出，櫃台債券業務作為銀行間債券市場的重要組成部分，在廣東具有很大的發展空間，要推

進廣東櫃台債券業務高質量發展。轄內開辦機構應盡快完善業務系統和內部規程，加強投資者的

培育和適當性管理，為個人、企業和中小金融機構提供與其風險承受能力相匹配的投資交易券種

和交易方式；地方法人銀行應積極參與櫃台債券業務，加強與開辦機構的配合。（ｃｔ）

