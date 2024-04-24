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AH股新聞

24/04/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指高開０﹒２５％人行再打消ＱＥ揣測，布林肯訪華

　　《經濟通通訊社２４日專訊》官方重提支持在人民銀行公開市場操作增加國債買賣，再度引
發市場對「中國式ＱＥ」的揣測，然而人民銀行強調，中國堅持實施正常的貨幣政策，人民銀行
買賣國債與一些發達經濟體央行在常規貨幣政策工具用盡情況下，被逼大規模單向買入國債來實
現貨幣政策的ＱＥ操作截然不同。分析指，人行尋求在二級市場買賣國債，主要是為了阻止長期
國債收益率繼續下行。而近期３０年期國債收益率降至２﹒５％以下，人民銀行就此回應稱，長
期國債收益率主要反映長期經濟增長和通脹的預期，人行對經濟增長前景是長期看好的，但供求
關係等因素也會對長期國債收益率帶來短期擾動。
　　美國經濟終於重現下行指標，降息預期增加，滬深股市經歷三連跌後今早高開，滬綜指高開
０﹒２５％，報３０２９﹒４點，深成指高開０﹒０３％，創業板指高開０﹒２４％，保險股造
好，醫藥、地產股走低。後市方面，關注美國國務卿布林肯啟程訪華，就中國與俄羅斯開展貿易
問題作出交涉。
　　人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。
　　另外，中國證監會發布關於自動駕駛初創企業小馬智行境外發行上市備案通知書，表明該公
司可以繼續其在境外的發行上市活動。（ｅｙ）

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