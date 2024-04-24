《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３３％，科技股領跑

《經濟通通訊社２４日專訊》美國經濟重現下行指標，降息預期增加，滬深股市經歷三連跌

後今早高開，然而煤炭、地產等板塊下跌，拖累Ａ股表現，滬綜指半日升０﹒３３％，報

３０３１﹒９６點，深成指平收，創業板指軟０﹒０９％。

兩市半日成交４８２８億元（人民幣．下同），和上日（２３日）同時段表現相若，陸股通

淨流入１８億元。



＊鋼纜高速概念成資本熱點＊



大市沉悶股民找題材，鋼纜高速概念橫空出世，吳通控股（深：３００２９２）、勝藍股份

（深：３００８４３）升兩成封板，兆龍互連（深：３００９１３）升１０﹒９％，奧飛數據

（深：３００７３８）飆９％，沃爾核材（深：００２１３０）升７﹒６％，創益通

（深：３００９９１）升７％。

飛行汽車概念亦落鑊，商絡電子（深：３００９７５）、勝藍股份（深：３００８４３）漲

２０％漲停，建新股份（深：３００１０７）升１１﹒６％，光洋股份（深：００２７０８）、

萬安科技（深：００２５９０）、萬豐奧威（深：００２０８５）、山河智能

（深：００２０９７）集體拉漲一成漲停。



＊天齊鋰業慘蝕股價跌停＊



天齊鋰業（深：００２４６６）發盈警，預計首季由盈轉虧，淨虧損３６億至４３億元，去

年同期則錄得淨利潤４８﹒７５億元。深交所下發關注函，要求公司量化分析一季度虧損大幅增

加的原因，並說明是否存在持續虧損風險。天齊鋰業Ａ股跌停，價報４０﹒６３元，錄２７萬手

封單。

華友鈷業（滬：６０３７９９）績後被高盛將評級由中性下調至賣出，予目標價２４元，較

前收市價下跌超過１５％。華友鈷業價跌３﹒３％，報２７﹒３２元。（ｅｙ）

