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AH股新聞

24/04/2024 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３３％，科技股領跑

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國經濟重現下行指標，降息預期增加，滬深股市經歷三連跌
後今早高開，然而煤炭、地產等板塊下跌，拖累Ａ股表現，滬綜指半日升０﹒３３％，報
３０３１﹒９６點，深成指平收，創業板指軟０﹒０９％。
　　兩市半日成交４８２８億元（人民幣．下同），和上日（２３日）同時段表現相若，陸股通
淨流入１８億元。
　
＊鋼纜高速概念成資本熱點＊
　
　　大市沉悶股民找題材，鋼纜高速概念橫空出世，吳通控股（深：３００２９２）、勝藍股份
（深：３００８４３）升兩成封板，兆龍互連（深：３００９１３）升１０﹒９％，奧飛數據
（深：３００７３８）飆９％，沃爾核材（深：００２１３０）升７﹒６％，創益通
（深：３００９９１）升７％。
　　飛行汽車概念亦落鑊，商絡電子（深：３００９７５）、勝藍股份（深：３００８４３）漲
２０％漲停，建新股份（深：３００１０７）升１１﹒６％，光洋股份（深：００２７０８）、
萬安科技（深：００２５９０）、萬豐奧威（深：００２０８５）、山河智能
（深：００２０９７）集體拉漲一成漲停。
　
＊天齊鋰業慘蝕股價跌停＊
　
　　天齊鋰業（深：００２４６６）發盈警，預計首季由盈轉虧，淨虧損３６億至４３億元，去
年同期則錄得淨利潤４８﹒７５億元。深交所下發關注函，要求公司量化分析一季度虧損大幅增
加的原因，並說明是否存在持續虧損風險。天齊鋰業Ａ股跌停，價報４０﹒６３元，錄２７萬手
封單。
　　華友鈷業（滬：６０３７９９）績後被高盛將評級由中性下調至賣出，予目標價２４元，較
前收市價下跌超過１５％。華友鈷業價跌３﹒３％，報２７﹒３２元。（ｅｙ）

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