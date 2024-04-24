《Ａ股行情》午後外資增流入市況轉強，滬指收升０﹒８％斷三連跌

《經濟通通訊社２４日報道》美國經濟重現下行指標，降息預期增加，滬深股市經歷三連跌

後今早高開，然而煤炭、地產等板塊下跌，拖累Ａ股表現。到了午後，陸股通增加資金流入，市

況顯著轉強，滬綜指全日升幅擴大至０﹒７６％，報３０４４﹒８２點，中斷連續三個交易日下

跌的趨勢，深成指轉升０﹒７４％，創業板指倒升０﹒７％。

兩市全日成交７９５４億元（人民幣．下同），按日增加２﹒６％，但未返回８０００億元

以上，陸股通淨流入４６億元。

美國國務卿布林肯抵達上海，展開３日訪華行程。他在上海期間將與商界領袖會面，又會與

當地學生交流和觀看籃球比賽，周五再轉往北京與中共中央政治局委員、外長王毅會談，並可能

與中國國家主席習近平會面。布林肯在社交網站上表示，中美雙方持續直接接觸，在美國和全球

議題上取得進展，是至關重要。



＊天齊鋰業Ａ跌停，首季轉蝕４０億＊



天齊鋰業（深：００２４６６）發盈警，預計首季由盈轉虧，淨虧損３６億至４３億元，去

年同期則錄得淨利潤４８﹒７５億元。深交所下發關注函，要求公司量化分析一季度虧損大幅增

加的原因，並說明是否存在持續虧損風險。天齊鋰業Ａ股跌停，價報４０﹒６３元，錄２９萬手

封單。

華友鈷業（滬：６０３７９９）績後被高盛將評級由中性下調至賣出，予目標價２４元，較

前收市價下跌超過１５％。華友鈷業價跌２﹒３％，報２７﹒６２元。

大市沉悶股民找題材，鋼纜高速概念橫空出世，吳通控股（深：３００２９２）、勝藍股份

（深：３００８４３）、奧飛數據（深：３００７３８）升兩成封板，兆龍互連

（深：３００９１３）升１４﹒６％，沃爾核材（深：００２１３０）升一成漲停，創益通

（深：３００９９１）升９﹒５％。



＊蘋果在華銷量弱，蘋概股卻升＊



特斯拉首席執行官馬斯克周二表示，其新一代人形機械人「擎天柱」仍處於實驗階段，預計

今年年底將有能力在工廠中執行任務，最早可能在明年年底上市。Ａ場相關概念股連升兩日，維

峰電子（深：３０１３２８）漲８﹒９％，泰晶科技（滬：６０３７３８）升４﹒７％，中京電

子（深：００２５７９）升４﹒４％，平治信息（深：３００５７１）升４％，香山股份

（深：００２８７０）升３﹒９％，夏廈精密（深：００１３０６）升３﹒７％。

獨立研究公司數據顯示，蘋果公司第一季度在中國的ｉＰｈｏｎｅ銷售下降１９％，為疫情

爆發以來的最差季度表現，惟蘋概股今日走高，世紀鼎利（深：３０００５０）、致尚科技

（深：３０１４８６）飆兩成漲停，勝宏科技（深：３００４７６）升１８﹒３％，達瑞電子

（深：３００９７６）升１１﹒４％，神宇股份（深：３００５６３）升９﹒１％，一博科技

（深：３０１３６６）漲８﹒２％，工業富聯（滬：６０１１３８）升８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５２１﹒６２ ＋０﹒４４

上證綜合指數 ３０４４﹒８２ ＋０﹒７６ ３３５１﹒５７

上證Ａ股指數 ３１９２﹒１４ ＋０﹒７５

深證成份指數 ９２５１﹒１３ ＋０﹒７４ ４６０１﹒８９

深圳創業板指數 １７６５﹒４１ ＋０﹒７０

上證Ｂ股指數 ２４６﹒１３ ＋１﹒３９ １﹒３１

深證Ｂ股指數 １０６８﹒０５ ＋０﹒５６ ０﹒５７

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