《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒７５％，陸股通流入約４６﹒１億

《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒７５％，報３１９２﹒１４點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７７﹒６４億元，
用４２﹒３６億元或８％，淨流入３０﹒７億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入約４６﹒１億元，上個交易日流出後今
轉流入。（ｒｙ）
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24/04/2024 15:09
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用４２﹒３６億元或８％，淨流入３０﹒７億元。
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