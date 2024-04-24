《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒７５％，陸股通流入約４６﹒１億

《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒７５％，報３１９２﹒１４點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７７﹒６４億元，

用４２﹒３６億元或８％，淨流入３０﹒７億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入約４６﹒１億元，上個交易日流出後今

轉流入。（ｒｙ）

