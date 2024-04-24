《深股通》深成指全日升０﹒７４％，外資流出一天轉為流入

《經濟通通訊社２４日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒７４％，報９２５１﹒１３點。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４９３億元，用２７

億元或５％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入約４６﹒１億元，上個交易日流出後今

轉流入。（ｒｙ）

