《中國要聞》神舟十八號明晚發射，葉光富任指令長再次升空

《經濟通通訊社２４日專訊》中國載人航天工程辦公室宣布，神舟十八號瞄準４月２５日

２０時５９分發射，執行神舟十八號載人飛行任務的航天員乘組由葉光富、李聰、李廣蘇３名航

天員組成，葉光富擔任指令長。３人均為「８０後」，其中葉光富為中國第二批航天員，曾隨神

舟十三號升空，並執行出艙任務；李聰、李廣蘇則為中國第三批航天員。

神舟十八號將上行實驗裝置及相關樣品，將實施國內首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚

和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎

動物的突破。神舟十八號航天員乘組在軌駐留期間，將實施６次載荷貨物氣閘艙出艙任務和２至

３次出艙活動，並將迎來天舟八號貨運飛船和神舟十九號載人飛船，計劃於今年１０月下旬返回

東風著陸場。至於神舟十七號航天員乘組，將在與神舟十八號航天員乘組完成輪換後，於４月

３０日返回東風著陸場。

中國載人航天工程辦公室提到，中國第四批航天員選拔即將完成，他們入隊後將和現役航天

員一起，實施空間站後續任務，並實現中國人登陸月球。同時，中國將抓緊研究推動國外航天員

以及太空遊客參與空間站飛行。（ｓｌ）

