  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/04/2024 10:13

《中國要聞》神舟十八號明晚發射，葉光富任指令長再次升空

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國載人航天工程辦公室宣布，神舟十八號瞄準４月２５日
２０時５９分發射，執行神舟十八號載人飛行任務的航天員乘組由葉光富、李聰、李廣蘇３名航
天員組成，葉光富擔任指令長。３人均為「８０後」，其中葉光富為中國第二批航天員，曾隨神
舟十三號升空，並執行出艙任務；李聰、李廣蘇則為中國第三批航天員。
　　神舟十八號將上行實驗裝置及相關樣品，將實施國內首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚
和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎
動物的突破。神舟十八號航天員乘組在軌駐留期間，將實施６次載荷貨物氣閘艙出艙任務和２至
３次出艙活動，並將迎來天舟八號貨運飛船和神舟十九號載人飛船，計劃於今年１０月下旬返回
東風著陸場。至於神舟十七號航天員乘組，將在與神舟十八號航天員乘組完成輪換後，於４月
３０日返回東風著陸場。
　　中國載人航天工程辦公室提到，中國第四批航天員選拔即將完成，他們入隊後將和現役航天
員一起，實施空間站後續任務，並實現中國人登陸月球。同時，中國將抓緊研究推動國外航天員
以及太空遊客參與空間站飛行。（ｓｌ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金