【聚焦數據】廣東首季ＧＤＰ增４﹒４％低全國水平，工業增速加快

《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省統計局公布，一季度，廣東實現地區生產總值

３１５１０﹒６６億元（人民幣．下同），同比增長４﹒４％，增速比上年同期提高０﹒４個百

分點，惟低於全國首季ＧＤＰ增長５﹒３％的水平。

其中，第一產業增加值１０５４﹒２４億元，增長３﹒７％；第二產業增加值

１１７３５﹒５２億元，增長６﹒１％；第三產業增加值１８７２０﹒９０億元，增長３﹒５％

。



＊首季工業增加值增６﹒１％，增速提高４﹒７個百分點＊



一季度，規模以上工業增加值同比增６﹒１％，增速比上年同期和上年全年分別提高４﹒７

個、１﹒７個百分點。分門類看，製造業增長６％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長

８﹒２％。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長１８﹒２％；分產品看

，新能源汽車、智能手機、集成電路產量分別增長１３﹒９％、３２﹒６％、４２﹒８％。

一季度，廣東服務業增加值同比增長３﹒５％。其中，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商

務服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別增長１２﹒７％、１０％、９％。



＊首季固投增長４％，消費零售增３﹒８％＊



一季度，廣東固定資產投資同比增長４％，增速比上年全年提高１﹒５個百分點。工業投資

增長２３﹒５％，其中，計算機、通信和其他電子設備製造業投資增長３０﹒２％，電氣機械和

器材製造業投資增長２８﹒４％，汽車製造業投資增長７﹒６％。先進製造業和高技術製造業投

資分別增長２２﹒４％、３３﹒３％。房地產開發投資下降１３﹒２％，商品房銷售面積下降

３４﹒６％。

一季度，廣東社會消費品零售總額１﹒２２萬億元，同比增長３﹒８％。部分消費升級類商

品零售增勢良好，限額以上單位商品零售額中，化妝品類、通訊器材類、家用電器和音像器材類

分別增長９﹒５％、１３﹒５％、６﹒８％；新能源汽車增長１０﹒８％。全省限額以上單位通

過公共網絡實現商品零售增長９﹒２％。



＊３月ＣＰＩ漲０﹒１％，ＰＰＩ降１﹒７％＊



一季度，廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，降幅較１－２月收窄０﹒１

個百分點；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ上漲０﹒５％。３月份，ＣＰＩ同比上漲０﹒１％

。

一季度，廣東工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降１﹒８％，工業生產者購進價格指數

（ＩＰＩ）下降２﹒３％，降幅均比１－２月收窄０﹒１個百分點。３月份，ＰＰＩ下降

１﹒７％，降幅與上月持平；ＩＰＩ下降２﹒２％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。

一季度，廣東居民人均可支配收入１４７１４元，同比名義增長６﹒１％；扣除價格因素，

實際增長６﹒２％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入１７７０３元，增長５﹒６％；農村

居民人均可支配收入７５５９元，增長８﹒２％。（ｓｌ）

