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AH股新聞

24/04/2024 10:13

【聚焦數據】廣東首季ＧＤＰ增４﹒４％低全國水平，工業增速加快

　　《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省統計局公布，一季度，廣東實現地區生產總值
３１５１０﹒６６億元（人民幣．下同），同比增長４﹒４％，增速比上年同期提高０﹒４個百
分點，惟低於全國首季ＧＤＰ增長５﹒３％的水平。
　　其中，第一產業增加值１０５４﹒２４億元，增長３﹒７％；第二產業增加值
１１７３５﹒５２億元，增長６﹒１％；第三產業增加值１８７２０﹒９０億元，增長３﹒５％

　
＊首季工業增加值增６﹒１％，增速提高４﹒７個百分點＊
　
　　一季度，規模以上工業增加值同比增６﹒１％，增速比上年同期和上年全年分別提高４﹒７
個、１﹒７個百分點。分門類看，製造業增長６％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長
８﹒２％。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長１８﹒２％；分產品看
，新能源汽車、智能手機、集成電路產量分別增長１３﹒９％、３２﹒６％、４２﹒８％。
　　一季度，廣東服務業增加值同比增長３﹒５％。其中，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商
務服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別增長１２﹒７％、１０％、９％。
　
＊首季固投增長４％，消費零售增３﹒８％＊
　
　　一季度，廣東固定資產投資同比增長４％，增速比上年全年提高１﹒５個百分點。工業投資
增長２３﹒５％，其中，計算機、通信和其他電子設備製造業投資增長３０﹒２％，電氣機械和
器材製造業投資增長２８﹒４％，汽車製造業投資增長７﹒６％。先進製造業和高技術製造業投
資分別增長２２﹒４％、３３﹒３％。房地產開發投資下降１３﹒２％，商品房銷售面積下降
３４﹒６％。
　　一季度，廣東社會消費品零售總額１﹒２２萬億元，同比增長３﹒８％。部分消費升級類商
品零售增勢良好，限額以上單位商品零售額中，化妝品類、通訊器材類、家用電器和音像器材類
分別增長９﹒５％、１３﹒５％、６﹒８％；新能源汽車增長１０﹒８％。全省限額以上單位通
過公共網絡實現商品零售增長９﹒２％。
　
＊３月ＣＰＩ漲０﹒１％，ＰＰＩ降１﹒７％＊
　
　　一季度，廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，降幅較１－２月收窄０﹒１
個百分點；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ上漲０﹒５％。３月份，ＣＰＩ同比上漲０﹒１％

　　一季度，廣東工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降１﹒８％，工業生產者購進價格指數
（ＩＰＩ）下降２﹒３％，降幅均比１－２月收窄０﹒１個百分點。３月份，ＰＰＩ下降
１﹒７％，降幅與上月持平；ＩＰＩ下降２﹒２％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。
　　一季度，廣東居民人均可支配收入１４７１４元，同比名義增長６﹒１％；扣除價格因素，
實際增長６﹒２％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入１７７０３元，增長５﹒６％；農村
居民人均可支配收入７５５９元，增長８﹒２％。（ｓｌ）

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