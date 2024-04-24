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AH股新聞

24/04/2024 11:00

【債務風險】標普：中國企業債券違約或底谷反彈出現第三波浪潮

　　《經濟通通訊社２４日專訊》標普全球評級表示，經濟增長放緩、政府政策及緊張的融資環
境，或使中國企業債券違約在經過當前底谷之後迎來第三波浪潮。
　
＊標普指違約是控制過高槓桿政策所導致＊
　
　　標普全球評級大中華區企業信用研究首席分析師張積豪表示，目前為止的兩波違約浪潮，是
旨在控制過高槓桿的政策所導致的；更多目的、規模和效果相似的政策，或引發下一波違約。張
積豪並指出，中國過去的低違約率原本趨於正常化，向國際水平靠攏，但由於決策者擔心引發系
統風險，政策不希望債券違約，這種趨勢正在反轉，弱化了市場紀律。
　　標普指，前兩波違約背後的政策，２０１８年的瞄準了產能過剩問題和資產管理行業，
２０２１年的則是針對房地產行業的「三道紅線」。
　　標普並指，目前中國的違約率正處於底谷。２０２３年境外債券違約率從２０２２年
６﹒７％的高峰下降至１﹒３％，２０２４年一季度進一步下降至０﹒３％的底谷。非房企業境
內債券違約率２０１９年見頂於１﹒２％，房地產企業境內債券違約率２０２２年見頂於
９﹒９％；２０２４年一季度兩類企業境內違約率均下降至接近於零的水平。２０２３年多數行
業違約率均有下降，但技術服務、消費品、零售行業違約率上升，反映這些行業易受經濟增長放
緩影響。
　　違約影響減弱，違約人平均債券市存金額從２０２２年的９３億元（人民幣．下同）下降至
２０２３年的６８億元和２０２４年一季度的２３億元。
　
＊今年８萬億境內債到期，規模達高峰＊
　
　　同時，今年境外企業債券到期規模為９２０億美元，少於２０２３年的１１１０億美元和
２０２５年１０４０億美元。城投和消費品板塊到期金額更大，再融資需求更高。
　　今年境內企業債券到期規模將達到８萬億元的高峰，高於２０２３年的５﹒１萬億元和
２０２５年的６﹒２萬億元，主要來自城投（３﹒５萬億元）、資本品（０﹒７５萬億元）和電
力（０﹒７４萬億元）行業。
　　標普並提到，２０２３年企業對銀行的依賴增加。債券發行量仍然較低，特別是低評級企業
。民營企業、弱資質城投的淨發行量，分別自２０２１年、２０２２年年中起持續為負。
（ｓｌ）

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