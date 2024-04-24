《華為動向》華為發布智能汽車解決方案新品牌「乾崑」

《經濟通通訊社２４日專訊》２０２４華為智能汽車解決方案發布會今日舉行，華為智能汽

車解決方案ＢＵ ＣＥＯ靳玉志發布智能汽車解決方案新品牌「乾崑」，並發布十大新品，包括

乾崑智駕、乾崑車雲、乾崑車控、鴻蒙座艙多個領域。



＊今年將有十款採用華為乾崑智駕的車型上市＊



靳玉志表示，今年內，東風（００４８９）旗下的嵐圖和猛士品牌採用乾崑智駕的車型將在

一年內上市，此外還有長安（深：０００６２５）旗下的深藍和阿維塔、廣汽（０２２３８）傳

祺、北汽（０１９５８）的極狐和享界、賽力斯（滬：６０１１２７）問界、奇瑞智界、江淮

（滬：６００４１８）傲界，總共會有十款戰略車型上市。

對於乾崑的含義，靳玉志解釋稱，乾乃「天之剛健、自強不息」，以向上生長的動能，引領

未來；崑，乃「崑侖之巔」，立於天地，問鼎未來。「乾崑」，喻義向上捅破天，引領產業；向

下紮到根，掌握硬核技術。靳玉志表示，「乾崑」與「鴻蒙座艙」一同，作為華為智能汽車解決

方案兩大核心品牌。



＊料到今年底有５０萬輛汽車採用華為智駕＊



靳玉志並稱，２０２４年將是開啟智能駕駛規模商用元年，預計到２０２４年年底，採用華

為智駕的汽車將達５０萬輛。目前華為智能汽車解決方案ＢＵ智能化部件發貨量超過３００萬套

，戰略合作車型上市７款，生態合作夥伴逾３００個，累計研發投入３００億元人民幣，研發人

員７０００人。

據介紹，華為乾崑智能汽車解決方案覆蓋芯片、硬件、軟件等。其中乾崑智駕ＡＤＳ

３﹒０，採用ＧＯＤ╱ＰＤＰ端到端架構，搭載全向防碰撞系統ＣＡＳ ３﹒０，實現車位到車

位全場景貫通。乾崑ＡＤＳ ３﹒０還搭載了國內首發高精度４Ｄ毫米波雷達，感知再升級，探

測能力全面提升。（ｓｌ）

