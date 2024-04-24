  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/04/2024 18:03

《中國監管》中國據報要求券商暫停淨新增涉及Ａ股的場外衍生品

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國正尋求加強對「雪球」產
品等風險衍生品的管理，以應對券商提高回報率至紀錄高點附近以吸引買家重返「雪球」市場的
舉措。
　　知情人士指，監管部門本周通知一些大型券商，要求暫停淨新增涉及Ａ股的場外衍生品，其
中包括基於期權合約的「雪球」產品。知情人士並提到，有關限制只屬暫時，惟不清楚何時會取
消或放鬆。
　　報道稱，此次場外衍生品管理通知的下達，正值中央巡視組開始對金融監管機構和其他單位
展開新一輪常規巡視。
　　報道提到，中國證監會未立即回應置評請求。
　
＊部分券商以超４０％回報率吸引「雪球」買家回歸＊
　
　　經濟前景不明伴隨投資者信心下滑，監管部門承諾穩定股市，自去年年底以來已針對衍生品
業務採取了一些限制措施，例如受到量化基金青睞的所謂ＤＭＡ多空收益互換，但卻未對「雪
球」產品設置新的限制。在經歷過今年稍早的市場重挫後，隨著市場逐漸穩定，券商近期發起價
格戰，以贏回「雪球」的投資者。報道指，部分券商利用超過４０％的回報率來吸引「雪球」買
家回歸，是至少２０２２年以來的最高水平。年初時，這種衍生品的集中「敲入」加劇了中國股
市的暴跌。
　　報道介紹，所謂「雪球」產品，即只要「雪球」所參考的股指保持在預設範圍內，該產品的
投資者就可以收到類似於債券的票息。投資者持有時間越長，回報就越大，就像滾雪球一樣。據
瑞銀證券，截至去年１１月，「雪球」產品餘額估計約為３３００億元人民幣。（ｓｌ）

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

下一篇新聞︰24/04/2024 17:42  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

24/04/2024 17:41  《打擊貪腐》中行前董事長劉連舸被控違規放貸致本金損失近２億

24/04/2024 17:39  《中國要聞》習近平重慶考察調研，要求奮力推動製造業高質量發展

24/04/2024 17:39  《國企紅籌》中煤能源：堅持不低於２０％至３０％的比例分派股利

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金