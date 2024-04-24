《中國監管》中國據報要求券商暫停淨新增涉及Ａ股的場外衍生品

《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國正尋求加強對「雪球」產

品等風險衍生品的管理，以應對券商提高回報率至紀錄高點附近以吸引買家重返「雪球」市場的

舉措。

知情人士指，監管部門本周通知一些大型券商，要求暫停淨新增涉及Ａ股的場外衍生品，其

中包括基於期權合約的「雪球」產品。知情人士並提到，有關限制只屬暫時，惟不清楚何時會取

消或放鬆。

報道稱，此次場外衍生品管理通知的下達，正值中央巡視組開始對金融監管機構和其他單位

展開新一輪常規巡視。

報道提到，中國證監會未立即回應置評請求。



＊部分券商以超４０％回報率吸引「雪球」買家回歸＊



經濟前景不明伴隨投資者信心下滑，監管部門承諾穩定股市，自去年年底以來已針對衍生品

業務採取了一些限制措施，例如受到量化基金青睞的所謂ＤＭＡ多空收益互換，但卻未對「雪

球」產品設置新的限制。在經歷過今年稍早的市場重挫後，隨著市場逐漸穩定，券商近期發起價

格戰，以贏回「雪球」的投資者。報道指，部分券商利用超過４０％的回報率來吸引「雪球」買

家回歸，是至少２０２２年以來的最高水平。年初時，這種衍生品的集中「敲入」加劇了中國股

市的暴跌。

報道介紹，所謂「雪球」產品，即只要「雪球」所參考的股指保持在預設範圍內，該產品的

投資者就可以收到類似於債券的票息。投資者持有時間越長，回報就越大，就像滾雪球一樣。據

瑞銀證券，截至去年１１月，「雪球」產品餘額估計約為３３００億元人民幣。（ｓｌ）

