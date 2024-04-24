《中國要聞》習近平重慶考察調研，要求奮力推動製造業高質量發展

《經濟通通訊社２４日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平４月２２至２４日在重

慶考察調研，要求重慶要著力構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，奮力推動製造業高質

量發展；深入實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程，加快傳統產業轉型升級，積

極培育具有國際先進水平和競爭力的戰略性新興產業。

報道指，習近平在首兩天先後到訪重慶國際物流樞紐園區、九龍坡區謝家灣街道民主村社區

、重慶市數字化城市運行和治理中心，與在場工人、民眾等親切交流；聽取了西部陸海新通道建

設、重慶推動成渝地區雙城經濟圈建設，以及重慶加快城市數字化轉型、探索超大城市治理新路

等的情況匯報，參觀了重慶科技創新和產業發展成果展示等。２４日上午，習近平聽取了重慶市

委和市政府工作匯報，對重慶各項工作取得的成績給予肯定。



＊習近平促重慶四川緊密合作，建設成渝經濟圈＊



習近平要求重慶進一步全面深化改革開放，主動服務和融入新發展格局，著力推動高質量發

展，奮力打造新時代西部大開發重要戰略支點、內陸開放綜合樞紐，在發揮「三個作用」上展現

更大作為，不斷譜寫中國式現代化重慶篇章。

習近平指出，建設成渝地區雙城經濟圈是黨中央作出的重大戰略決策。重慶、四川兩地要緊

密合作，不斷提升發展能級，共同唱好新時代西部「雙城記」。支柱產業是發展新質生產力的主

陣地。重慶的製造業有自身的結構特點、有相應的優勢，希望重慶牢牢抓住科技創新這個「牛鼻

子」，揚優勢、補短板，抓當前、謀未來，堅定不移、久久為功，奮力推動製造業高質量發展。



＊加強重大科技攻關，並促進民營經濟發展壯大＊



習近平並指，重慶製造業基礎較好，科教人才資源豐富，要著力構建以先進製造業為骨幹的

現代化產業體系。加強重大科技攻關，強化科技創新和產業創新深度融合，積極培育新業態新模

式新動能，因地制宜發展新質生產力。積極推進成渝地區雙城經濟圈建設，更好發揮全國高質量

發展的重要增長極和新的動力源作用。大力推動綠色發展，建設美麗重慶，築牢長江上游重要生

態屏障。

同時，重慶要一手抓深化國企改革、培育一批核心競爭力強的國有企業，一手抓促進民營經

濟發展壯大、激發各類經營主體活力。積極融入全國統一大市場建設，主動融入和服務國家重大

戰略，在推動共建「一帶一路」、長江經濟帶、西部陸海新通道聯動發展中發揮更大作用。主動

對接高標準國際經貿規則，營造市場化法治化國際化一流營商環境。



＊有序引導、依法規範城市工商資本和科技、人才下鄉＊



此外，要加快智慧城市建設步伐，構建城市運行和治理智能中樞，建立健全「大綜合一體化

」城市綜合治理體制機制，讓城市治理更智能、更高效、更精準。積極推進以縣（區）城為重要

載體的新型城鎮化建設，有序引導、依法規範城市工商資本和科技、人才下鄉，助力鄉村全面振

興。抓牢抓實糧食生產，依山就勢發展生態特色農業。（ｓｌ）

