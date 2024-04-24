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AH股新聞

24/04/2024 16:15

【大國博弈】外交部：堅決反對西方國家無理指責中國產能過剩

　　《經濟通通訊社２４日專訊》對於七國集團（Ｇ７）外長會議發表聯合聲明指中國非市場政
策和做法導致「產能過剩」，且美方稱國務卿布林肯訪華期間將就「產能過剩」向中方表達關切
，中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，一些西方國家近期頻頻指責中國「產能過
剩」，這種炒作毫無道理，中方堅決反對。
　
＊汪文斌：中國產能過剩論是保護主義的借口＊
　
　　汪文斌以新能源產業為例，強調中國新能源產業產能是推動綠色發展亟需的先進產能，而不
是過剩產能。當今世界面臨的關鍵問題，不是新能源產能過剩，而是嚴重短缺。中國新能源產業
快速發展符合經濟規律和市場原則，而不是補貼的結果。給中國新能源產業扣上「產能過剩」的
帽子，是保護主義的表現。
　　其中，中國電動汽車出口量佔總產量的比例遠低於德國、日本、韓國等主要汽車生產國，出
口的價格也符合市場的規律，根本不存在傾銷問題。所謂中國「產能過剩」論只是為保護主義提
供借口。
　　汪文斌強調，限制中國電動汽車等新能源產品出口，只會造成「多輸」的局面。世界並不需
要中國減少產出，而是需要更多資金和產品來加快能源轉型和消除貧困。希望有關國家秉持開放
心態，切實遵守市場經濟原則和國際經貿規則，為中國企業提供公平透明、開放、非歧視的營商
環境。（ｓｌ）

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