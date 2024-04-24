【人行操作】７００億元三個月期國庫現金定存中標利率２﹒９５％

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公告，財政部、人行今日以利率招標方式進行了
２０２４年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（四期）招投標，中標總量為７００億元人民幣
，中標利率為２﹒９５％，比上一期上漲４個基點；起息日為２０２４年４月２４日，到期日為
２０２４年７月２４日。（ｓｌ）
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24/04/2024 15:35
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２０２４年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（四期）招投標，中標總量為７００億元人民幣
，中標利率為２﹒９５％，比上一期上漲４個基點；起息日為２０２４年４月２４日，到期日為
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