民生銀行（０１９８８）提名王曉永及張俊潼任執董

《經濟通通訊社２４日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，提名王

曉永及張俊潼為執行董事候選人，待股東批准後，任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准。

該集團指，王曉永於３月１２日被聘任為行長，自國家金融監督管理總局核准其行長任職資

格之日起正式就任。至於張俊潼現任該行黨委副書記，於３月１２日被聘任為副行長，自國家金

融監督管理總局核准其副行長任職資格之日起正式就任。（ｗｈ）

