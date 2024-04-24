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24/04/2024 07:53

民生銀行（０１９８８）提名王曉永及張俊潼任執董

　　《經濟通通訊社２４日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，提名王
曉永及張俊潼為執行董事候選人，待股東批准後，任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准。
　　該集團指，王曉永於３月１２日被聘任為行長，自國家金融監督管理總局核准其行長任職資
格之日起正式就任。至於張俊潼現任該行黨委副書記，於３月１２日被聘任為副行長，自國家金
融監督管理總局核准其副行長任職資格之日起正式就任。（ｗｈ）

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