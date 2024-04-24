《國企紅籌》江西銅業（０３５８）控股股東獲准發換江銅Ａ股債券

《經濟通通訊社２４日專訊》江西銅業（００３５８）（滬：６００３６２）公布，控股股
東江銅集團獲中國證監會批覆可發行可交換公司債券，發行面值總額不超過５０億元人民幣。
該集團指，江銅集團在獲註冊２４個月內向專業投資者發行有關債券，可供換取該集團Ａ股
，目前江銅集團持有４３﹒７２％股權，其中持約１２億股Ａ股。（ｗｈ）
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24/04/2024 07:53
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