《國企紅籌》江西銅業（０３５８）控股股東獲准發換江銅Ａ股債券

《經濟通通訊社２４日專訊》江西銅業（００３５８）（滬：６００３６２）公布，控股股

東江銅集團獲中國證監會批覆可發行可交換公司債券，發行面值總額不超過５０億元人民幣。

該集團指，江銅集團在獲註冊２４個月內向專業投資者發行有關債券，可供換取該集團Ａ股

，目前江銅集團持有４３﹒７２％股權，其中持約１２億股Ａ股。（ｗｈ）

