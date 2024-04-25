《駐京專電》丁薛祥「中關村論壇」致詞，加大科技計劃對外開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院常務副總理丁薛祥在「中關村論壇

」年會致詞稱，反對知識封鎖和人為擴大科技鴻溝，要打破制約知識、技術、人才等創新要素流

動的壁壘，中國會加大國家科技計劃對外開放力度。

丁薛祥表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，各國需要加強科技開放合作，通過科技

創新共同探索解決重要全球問題的途徑和方法。中國願與國際社會一同踐行開放、公平、公正、

非歧視的國際科技合作理念，強化創新夥伴關係，攜手構建全球科技共同體。



＊挖掘多邊合作渠道，共同破解重大科技難題＊



丁薛祥提到，要共同培育和發展新質生產力，挖掘和豐富雙多邊合作渠道。共同破解重大科

技難題，圍繞氣候變化、環境保護、能源安全、糧食安全等全球挑戰，加強深度協作和聯合科研

。中國會推進實施國家大科學計劃和國家大科學工程，實施好面向全球的科學研究基金，支持各

國科研人員，共同攻克基礎前沿科學問題。

此外，促進創新成果互惠互享，把握新一輪科技革命和產業變革的機遇，拓展人工智能、生

命科學、綠色能源和先進製造等領域合作，推動各國培育發展新興產業和未來產業。加強數字經

濟國際合作，攜手推動數字時代互聯互通，為各國發展注入新的動力。

