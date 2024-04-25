《經濟時評》社科院報告：建議適時降準並繼續較大幅度降息

《經濟通通訊社２５日專訊》中國社會科學院金融研究所發布《中國宏觀金融報告》指出，

２０２４年中國一季度ＧＤＰ超預期增長５﹒３％，工業生產、服務消費和製造業投資是主要支

撐。但物價和金融數據不及預期導致宏觀數據與微觀感受之間的「溫差」拉大，主要體現在：一

是需求恢復滯後於供給復甦，有效需求不足造成物價持續低位運行。二是居民和企業中長期信貸

增長乏力，Ｍ１增速下滑趨勢未見扭轉。經濟數據與金融數據背離的根源在於經濟金融周期錯位

。

分析團隊認為，當前中國處於金融周期下行階段，寬貨幣向寬信用傳導不暢，財政擴張和政

策性金融為經濟復甦提供了重要支撐。緩解金融周期下行對經濟增長的負面影響，關鍵在於修復

市場主體資產負債表和恢復信用創造能力。

報告建議，２０２４年宏觀政策應延續擴張基調並更加注重持續性，中央政府適度加槓桿，

發揮國債的逆周期調控和安全資產功能；貨幣政策更多錨定物價目標，適時降準並繼續較大幅度

降息；供需兩端持續發力穩定房地產市場，「真金白銀」提振購房者和房企信心。

分析團隊預判，隨著擴大內需和穩定預期的宏觀政策持續發力，經濟復甦內生動力逐步增強

，預計２０２４年經濟增速有望實現５％以上。需求復甦帶動物價溫和回升，預計２０２４年

ＣＰＩ和ＰＰＩ同比增速約為１﹒０％－１﹒５％和０﹒５％左右。中長期信貸需求改善和財政

政策總量擴張支撐社融回升，預計２０２４年社融增速為１０％左右。（ｌｃ）

