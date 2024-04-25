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AH股新聞

25/04/2024 10:36

《神州債市》人行媒體：新增專項債發行有望在二、三季度提速

　　《經濟通通訊社２５日專訊》作為穩投資的重要工具，今年以來，專項債發行節奏偏慢引起
關注。對此，人行主管的《金融時報》引述專家指，新增專項債發行有望在二、三季度提速。
　　財政部預算司司長王建凡早前表示，一季度地方專項債發行規模小於往年，一方面是由於應
對疫情衝擊等特殊的因素，往年加大了年初的發行規模。另一方面，專項債發行規模與地方項目
建設資金需求、冬春季施工條件、債券市場利率等因素相關。同時，財政部在提高專項債券的項
目質量、加強項目前期準備等方面做了大量工作。總體看，專項債券全年發行規模符合預期。
　　王建凡說，下一步，財政部將會同相關部門指導地方合理把握專項債券發行節奏，優化政府
投資節奏和力度，指導保障重大項目資金需求，提高債券資金使用績效，發揮好政府投資的帶動
放大效應，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，考慮到去年底增發１萬億元人民幣國債的資金大部分要
在今年實際投入使用，預計２０２４年政府實際投資規模要明顯高於預算內投資增長、地方政府
專項債額度上調和發行１萬億元人民幣超長期特別國債所顯示的水平。這將為基建投資繼續保持
較快增速、穩定宏觀經濟運行提供更為充裕的資金保障。（ｌｃ）

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