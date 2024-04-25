【大國博弈】布林肯抵滬體驗夜繽紛，今首站上海紐約大學會見學生

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》美國國務卿布林肯昨日（２４日）下午抵

達上海，開啟任內的第二次訪華行程。在沒有官方安排的第一晚，布林肯選擇了放鬆身心，體驗

上海的夜生活。他和隨行的外交團隊一同前往了上海著名景點豫園，品嚐了南翔小籠包。餐後，

布林肯還觀看了一場ＣＢＡ籃球賽－－上海大鯊魚對陣浙江金牛。

之後，他在外灘以浦東金融區夜景為背景錄制了一條短片並表示，此次來到中國，是為了在

對美國人民最重要的議題上取得進展，包括遏制芬太尼販運。他將與中國方面討論為履行美國總

統拜登和中國國家主席習近平去年秋天做出的承諾而正在進行的工作，以及雙方存在顯著分歧的

領域。

今日，布林肯開啟正式訪問行程，他首站來到上海紐約大學會見在該校學習的美國和中國學

生，以及來自南京大學－約翰斯．霍普金斯大學中美文化研究中心和崑山杜克大學的學生。

上海紐約大學由紐約大學和華東師範大學於２０１２年共同創辦，招收來自７０個國家的學

生，其中近５００名學生來自美國。

美國駐華大使館在官方微博表示，加強中美兩國人民之間的聯繫是拜登和中國國家主席習近

平在去年１１月於加利福尼亞州伍德賽德舉行的峰會上擬定的共同優先事項之一。其他優先事項

包括禁毒合作以及就如何應對與人工智能相關的風險和氣候變化舉行會談。

