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AH股新聞

25/04/2024 15:17

《駐滬專電》上海將加快專利流轉工作，激勵成果轉化

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海市知識產權局局長芮文彪今日在上海
市政府新聞發布會上表示，下一步，上海將加快專利流轉工作，突出金融賦能。到２０２５年底
，上海市專利轉讓、許可、作價入股數量年均增幅超過２０％，上海全市涉及專利的技術合同成
交額超過１５００億元（人民幣．下同）。
　　同時，上海將大力發展知識產權質押融資，解決輕資產、初創類科技型中小企業融資難融資
貴問題。到２０２５年底，上海市專利商標質押融資登記規模超過３００億元，惠及中小企業數
量超過２０００家。
　　針對高校院所和醫療衛生機構這些專利「大戶」，目前上海正大力推進存量專利盤點工作，
進一步摸清家底、把脈價值、盤活家產。
　　截至４月２４日，上海市納入國家存量專利基礎庫的專利總數為６﹒５萬件，已完成盤點
４﹒８萬件，總體盤點進度為７４％，有３﹒２萬件進入國家可轉化專利資源庫，入庫率約為
６６﹒７％。下階段，上海將加快推進該項工作，計劃今年６月底前全部完成。
　　對於有些科研人員有專利轉化方面的顧慮，上海將積極做好相關工作，以專利轉化運用專項
行動為契機，推動解決「不願轉、不敢轉、不會轉」問題。
　　芮文彪表示，一是加大政策激勵措施；二是拓展專利轉化渠道；三是強化專利轉化服務，依
託國家知識產權運營（上海）國際服務平台、上海技術交易所、上海市知識產權服務中心，建設
上海市專利轉化資源庫。資源庫將於４月２６日的上海市知識產權宣傳周大會上正式上線啟動。
同時，建立常態化的企業評價反饋機制，讓有需求的中小企業對相關專利技術提出完善改進意見

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