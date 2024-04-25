《國企紅籌》新天綠色能源：首季完成發電量按年增０﹒２７％

《經濟通通訊社２５日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，今

年第一季度，集團按合併報表口徑完成發電量４１１﹒７３萬兆瓦時，按年增加０﹒２７％；完

成上網電量４０２﹒２２萬兆瓦時，按年增加０﹒１６％。

２０２４年１至３月，集團平均上網電價（不含稅）為每千瓦時０﹒４３元人民幣，按年下

降２﹒４８％；集團市場化交易電量１４３﹒４８萬兆瓦時，交易電量佔比３５﹒６７％，按年

增加３﹒５９個百分點。（ｈｐ）

