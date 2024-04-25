《國企紅籌》時代電氣首季純利升３０﹒４％至５﹒６８億元人民幣

《經濟通通訊社２５日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，今年第
一季純利５﹒６８億元（人民幣．下同），按年升３０﹒４４％；基本每股收益４０分；營業收
入３９﹒２５億元，按年升２７﹒２％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
25/04/2024 18:00
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