《國企紅籌》時代電氣首季純利升３０﹒４％至５﹒６８億元人民幣

《經濟通通訊社２５日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，今年第

一季純利５﹒６８億元（人民幣．下同），按年升３０﹒４４％；基本每股收益４０分；營業收

入３９﹒２５億元，按年升２７﹒２％。（ｈｐ）



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