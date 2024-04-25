《國企紅籌》新天綠能（９５６）首季少賺０﹒９％至８﹒３億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，今

年第一季純利８﹒３２億元（人民幣．下同），按年跌０﹒８９％；每股基本及稀釋收益０﹒２

元；營業收入７９﹒０７億元，按年升２０﹒５５％。（ａｃ）



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