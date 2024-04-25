《國企紅籌》中鋁（０２６００）首季多賺２３％至２２﹒３億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，今年第
一季純利２２﹒３億元（人民幣．下同），按年增長２３﹒０１％；每股基本及稀釋收益
０﹒１３元；營業收入４８９﹒５６億元，按年跌２６﹒１４％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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25/04/2024 18:24
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