《國企紅籌》中鋁（０２６００）首季多賺２３％至２２﹒３億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，今年第

一季純利２２﹒３億元（人民幣．下同），按年增長２３﹒０１％；每股基本及稀釋收益

０﹒１３元；營業收入４８９﹒５６億元，按年跌２６﹒１４％。（ａｃ）



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