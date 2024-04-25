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AH股新聞

25/04/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平重慶考察強調深化改革開放

　　《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
進一步全面深化改革開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日在重慶考察時強調，重慶要進一步全面深化改革開放，主動服務和融入新發
展格局，著力推動高質量發展，奮力打造新時代西部大開發重要戰略支點、內陸開放綜合樞紐，
在發揮「三個作用」上展現更大作為，不斷譜寫中國式現代化重慶篇章。
　
央企加碼戰略性新興產業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國資央企將以更大力度加快戰略性新興產業布局，力爭到２０２５年戰略性新興產業營收佔比顯
著提升，帶動形成新的一批百億級產業，到２０３０年戰略性新興產業實現資產倍增。將允許一
批董事會改革試點企業或國有資本投資公司提出１項到２項擬培育主業，為發展戰略性新興產業
提供空間。
　
西部陸海新通道活力湧動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
北接絲綢之路經濟帶，南連２１世紀海上絲綢之路，協同銜接長江經濟帶，縱貫中國西部的國際
物流大通道－－西部陸海新通道，在支撐引領區域協調發展，深化中外經貿交流合作中的重要作
用日益彰顯。
　
　
《上海證券報》
　
進一步全面深化改革開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日在重慶考察時強調，重慶要進一步全面深化改革開放，主動服務和融入新發
展格局，著力推動高質量發展，奮力打造新時代西部大開發重要戰略支點、內陸開放綜合樞紐，
在發揮「三個作用」上展現更大作為，不斷譜寫中國式現代化重慶篇章。
　
多方助推重大項目落地，二三季度投資增長可期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，多地重大項目投資加速落地，開工建設熱火朝天。記者從國家發展改革委等方面獲悉
，包括中央預算內投資、地方政府專項債券、增發國債、超長期特別國債等在內的多路資金加快
下達，確保重大項目盡快開工建設。
　
不一樣的「８５﹒５％」，擴內需動能更強勁
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８５﹒５％，這是一季度內需對中國經濟增長的貢獻率，內需作為經濟第一拉動力的地位持續穩
固。不同以往，這次「８５﹒５％」蘊含的意味有些不一樣，新的消費增長動力越來越強了。
　
　
《證券時報》
　
中關村論壇「含科量」拉滿，企業主導產學研深度融合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４中關村論壇年會今日開幕。「含科量」不僅體現在會議服務方面，４月２５日至２９日
論壇期間，將有超過６０場論壇活動，８場高精尖產品「首發首秀」。年會期間還將圍繞六大未
來產業領域發布一批成果、簽約一批轉化落地項目。
　
政府債供給節奏提速，助力緩釋債市利率風險
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人行２３日再度提示長期國債利率風險，引發金融市場關注。人行有關負責人在接受媒體採訪時
，對近期長期限國債收益率繼續下行、央行在二級市場開展國債買賣等問題作了詳細回應。４月
２４日開盤，市場也「心領神會」，中長期國債的各期限品種收益率均出現明顯的上行。
　
中國全球百強科技集群數量首次躍居世界第一
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月２４日，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，國家知識產權局局長申長雨表示，在世
界知識產權組織發布的《２０２３年全球創新指數報告》中，中國擁有的全球百強科技集群數量
達２４個，首次躍居世界第一。（ｌｃ）

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