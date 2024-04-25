《鍾之日記》魚缸載浮沉，待中美碰頭

《鍾之日記》４月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國國債孳息率上升，隔晚道指收跌４２點。恒指今早跟隨低開５７點後，早段走勢偏軟。

但不久便掉頭回升，並一度衝上１７４３８的今年新高。雖然午後升幅收窄，但收市仍升８３點

或升０﹒５％，報１７２８４，連續第四日高收。主板成交超過１１９９億元。



＊Ａ股成交再刷低位＊



今日滬深股市繼續在欠缺主題下呈悶局，滬綜指全日升０﹒２７％，報３０５２﹒９點，深

成指升０﹒１４％，創業板指倒跌０﹒０４％。兩市全日成交７７４３億元人民幣，按日減少

２﹒７％，刷新自２月１日以來成交新低，陸股通全日淨流入３﹒５億元人民幣。

關注布林肯明日（２４日）行程，期間可能與中國國家主席習近平會面，並就中國與俄羅斯

開展貿易問題提出關切，中方此前表示，與俄羅斯展開正常經貿往來的權利不容干擾和破壞。此

前有傳美國政府正在起草制裁措施，擬把部分中資銀行由全球金融體系中剔除。



＊長汽首季業績暴增，布局海外擴張＊



長城汽車（０２３３３）一季度業績亮眼，實現營業收入４２８﹒６億元（人民幣．下同）

，同比增長４７﹒６％；淨利潤３２﹒２８億元，同比增長１７﹒５倍。長城汽車表示，首季業

績大增受惠於整車銷量增長及單車收入提升。

事實上，長汽盈喜此前市場已有徵兆。４月１日晚，長城汽車發布３月銷量數據。３月單月

銷售新車１００２７６輛，同比增長１１％；新能源車銷售２１８８２輛，同比增長６６％；海

外銷售３５８１５輛，同比增近６１％，創歷史新高。

長汽總裁穆峰今日在２０２４年北京車展上表示，去年集團進入了高質量發展收獲期，首季

度公司海外銷售９﹒２８萬輛，計劃到２０３０年海外市場單年銷售超百萬輛，高端車型銷售佔

比逾三分之一。他指，未來長汽研產供銷服務要全面出海，尋求生態夥伴，並將積極參與海外市

場競爭。

摩根士丹利發表報告指，長城汽車由於良好的出口組合和旗下品牌「坦克」銷售增加，首季

盈利勝預期，而補貼和退稅帶來的非經營性收益增加也是主要推動因素。首季每輛車淨利潤比去

年同期增長１倍多，達到１﹒１７萬元。該行予目標價１１﹒５港元，評級為「與大市同步」。

報告引述長汽管理層表示，將維持今年５０萬輛的出口目標，銷售渠道和車型陣容的擴張將是海

外策略的關鍵。

今日長城汽車Ｈ股一度漲近１３％，收升５﹒３％；Ａ股全日升幅有７﹒４％。



＊森林城市建賭場？碧桂園新轉機＊



外電引述知情人士表示，馬來西亞與富豪大亨就在碧桂園（０２００７）森林城市開設賭場

進行早期討論，以重振這座耗資１０００億美元但陷入困境的房地產項目。碧桂園繼續停牌，碧

桂園服務（０６０９８）今日升０﹒９％。

報道引述知情人士稱，馬來西亞總理安華上周會見了Ｂｅｒｊａｙａ創始人Ｖｉｎｃｅｎｔ

Ｔａｎ和雲頂集團的林國泰，馬來西亞國王國王柔佛蘇丹易卜拉欣據悉也派代表出席了會議。

目前溝通處於初步階段。易卜拉欣持有碧桂園馬來西亞合資公司超過２０％的股份。

馬來西亞的政治阻撓、中國政府對公民境外置業的監管，以及新冠疫情，對森林城市銷售帶

來重重打擊，市場憧憬開設賭場會給森林城市項目帶來起色。知情人士稱，碧桂園願意在這個項

目上開設賭場。



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