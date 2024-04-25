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AH股新聞

25/04/2024 09:58

《Ａ股焦點》同方股份軟近１％，子公司同方威視在歐遭反補貼調查

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國安檢設備生產商同方威視證實，公司位於荷蘭和波蘭的辦
事處遭到歐盟競爭監管機構的突擊搜查，調查與外國補貼法規有關。
　　同方威視業務包括製造用於機場和港口的安檢掃描器，是同方股份（滬：６００１００）子
公司，同方威視在聲明中指，有關調查與外國補貼法規有關，公司正與歐盟委員會合作，並會致
力捍衛同方威視作為完全獨立、自給自足的營運商的聲譽。
　　同方股份現價跌０﹒８％，報５﹒９２元人民幣。（ｅｙ）

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