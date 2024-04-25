《Ａ股焦點》立訊精密升逾４％，年利破百億惟營收僅單位數增長

《經濟通通訊社２５日專訊》有「蘋果供應鏈一哥」之稱的立訊精密（深：００２４７５）

一連發布２０２３年財報、２０２４年第一季財報和半年業績預報。內媒分析，在消費電子產業

觸底、弱復甦的過程中，立訊精密依然交出了三張增長的答卷，態度正面，市場反應亦反映在股

價上，立訊精密現漲４﹒３％，報２８﹒８５元（人民幣．下同）。

２０２３年立訊精密營業收入２３１９﹒０５億元，同比增長８﹒３５％，淨利潤

１０９﹒５２億元，同比增長１９﹒５３％，是公司年度淨利潤首次突破１００億元關口；今年

首季立訊精密營收５２４﹒０７億元，同比增長４﹒９３％，歸母淨利潤２４﹒７１億元，同比

增長２２﹒４５％；同時，立訊精密預計上半年淨利潤約５２﹒２７億元－５４﹒４５億元，同

比增長２０％－２５％。

不過有分析指，立訊精密去年營收增幅只有８﹒４％，不止降至個位數增長，還遠低於

２０１９年－２０２２年分別為７４﹒４％、４８﹒０％、６６﹒４％和３９﹒０％的增長率，

而第一季營收增幅更進一步收窄至４﹒９％，反映消費性電子業務增長持續疲軟的悲觀前景。

此前有研究公司報告指，蘋果公司第一季度在中國的ｉＰｈｏｎｅ銷售下降１９％，是該產

品自２０２０年初疫情爆發以來在當地的最差銷售表現，在所有手機品牌排名跌至第三。

（ｅｙ）

