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AH股新聞

25/04/2024 09:04

《汽車新勢力》王傳福：比亞迪將加大投入芯片算法等領域

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《證券時報》報道，比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）董事長王傳福昨日（２４日）在地平線２０２４智駕科技產品發布會上表
示，新能源車上半場看電池，下半場看芯片。２０２５年，比亞迪將會在ＤＭ混動技術、智能駕
駛以及芯片算法等領域加大投入。
　　地平線是國內領先的自動駕駛解決方案供應商。昨天，地平線創始人、ＣＥＯ余凱宣布面向
低、中、高不同用戶群體推出６款征程６系列芯片。王傳福在發布會上表示，新能源上半場是電
動化，下半場是智能化。如果說上半場看電池，下半場則看芯片。目前已有百萬輛比亞迪車型搭
載了地平線的芯片，接下來也會推出搭載征程６的車型，比亞迪與地平線將深度合作推動高階智
駕的普及。
　
＊第五代ＤＭ實現百公里饋電油耗２﹒９升＊
　
　　王傳福稱，其實比亞迪很早就布局了智能化。未來，比亞迪的「天神之眼」高階智駕系統將
橫跨人民幣２０萬元到百萬級車型。２０２５年，比亞迪將會在ＤＭ混動技術、智能駕駛以及芯
片算法等領域加大投入，其中ＤＭ混動技術有望成為比亞迪業績增長的重要推手。
　　王傳福表示，第五代ＤＭ混動技術可以實現饋電油耗２﹒９升╱百公里，滿油滿電實現里程
２０００公里。由於目前車型處於供不應求情況，將逐步根據市場情況在５月份進行第五代ＤＭ
車型的切換，第五代ＤＭ車型的產品熱度有望延續１年至２年。（ｒｙ）

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