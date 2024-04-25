【大國博弈】英首相將中國列為威權主義國家，華使館強烈譴責

《經濟通通訊社２５日專訊》英國首相辛偉誠周二（２３日）在波蘭華沙宣布，將國防開支

由目前佔國內生產總值（ＧＤＰ）的２﹒３２％，到２０３０年或之前增至２﹒５％，強調英國

軍火工業須處於備戰狀態，以應對「來自中俄等「威權國家軸心」威脅」。

中國駐英國大使館發言人發布答記者問，回應辛偉誠言論。使館稱中方注意到這個英國政客

在為增加軍費尋找藉口，中方強烈譴責英國首相對中國的無端指責和惡意誹謗，堅決反對他煽動

對立對抗的冷戰言論。



＊駁斥英首相誹謗言論，促停止製造陣營對抗＊



使館發言人表示，中國是一個愛好和平的國家，始終站在和平與正義一邊。中國處理國際衝

突的態度始終是勸和促談、推動和平解決。中國始終致力於促進國際合作，維護世界穩定。這些

都是鐵的事實。

發言人指出，相比之下，英國當前的政府在國際上到處挑事生非，在烏克蘭問題上一味為衝

突一方提供進攻性武器、火上澆油，在聯合國安理會討論加沙問題時多次反對停火決議，不支持

巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國，並繼續向以色列提供武器。中方批評，英方在國際和平與

正義問題上現在沒有任何道義可言。

發言人還說，中方奉勸英方政客收斂好鬥言論，停止無端指責中國，停止製造陣營對抗，多

花點心思關注國內經濟民生、真正為世界和平與正義做點事。（ｒｙ）

