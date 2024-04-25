《中國監管》金監總局：綠色保險將成助力經濟社會轉型重要手段

《經濟通通訊社２５日專訊》國家金融監督管理總局發布關於推動綠色保險高質量發展的指

導意見。

意見提出，到２０２７年，綠色保險政策支持體系比較完善，服務體系初步建立，風險減量

服務與管理機制得到優化，產品服務創新能力得到增強，形成一批具有示範意義的綠色保險服務

模式，綠色保險風險保障增速和保險資金綠色投資增速高於行業整體增速，在促進經濟社會綠色

轉型中的作用得到增強。

到２０３０年，綠色保險服務體系基本健全，成為助力經濟社會全面綠色轉型的重要金融手

段，風險保障水平和保險資金綠色投資規模明顯提升，社會各界對綠色保險的滿意度、認可度明

顯提升，綠色保險發展市場影響力顯著增強。



＊圍繞低空經濟等提供適配的保險方案＊



意見還要求，助力交通運輸綠色低碳發展。圍繞新能源汽車、智能網聯汽車、軌道交通等領

域發展，為研發、製造、應用等環節提供保險保障。圍繞低空經濟、多式聯運、綠色配送等領域

提供適配的保險保障方案。圍繞綠色交通基礎設施建設，為規劃、建設、運營和維護提供綜合性

風險保障方案。

另外，針對太陽能、風電、水電、核電等能源產業生產、建設和運營的風險特性，提供全生

命周期保險保障。探索推進新型儲能、氫能等新能源領域的保險創新等。（ｒｙ）

