《貿易摩擦》歐盟突擊檢查中國企業，商務部：嚴正關切和強烈反對

《經濟通通訊社２５日專訊》歐盟突擊檢查中國企業在歐辦公室，中國商務部就此強烈回應

，中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運

營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐

運營信心，中方對此表示嚴正關切和強烈反對。中方敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法，為各國

企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。

商務部網站刊登的商務部貿易救濟局負責人「答記者問」指出，歐委會於４月２３日突襲在

歐中資企業辦公場所，以所謂企業接受外國補貼為名進行檢查。這是２０２４年２月以來，歐方

接連發起的第５起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜查。中國業界對此感到

十分震驚、強烈不滿。

商務部指出，歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查

工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為。

歐盟執委會周二（２３日）突擊檢查一家中國安全設備公司在荷蘭和波蘭的辦公室，加強對

可能獲得扭曲性外國補貼的公司的打擊力度。歐盟外國補貼條例允許歐盟執委會自２０２３年７

月起評估公司在採購招標中是否由於補貼而提交過於有利的報價，以淘汰歐盟競爭對手。

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