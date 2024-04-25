  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/04/2024 08:32

《貿易摩擦》歐盟突擊檢查中國企業，商務部：嚴正關切和強烈反對

　　《經濟通通訊社２５日專訊》歐盟突擊檢查中國企業在歐辦公室，中國商務部就此強烈回應
，中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運
營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐
運營信心，中方對此表示嚴正關切和強烈反對。中方敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法，為各國
企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。
　　商務部網站刊登的商務部貿易救濟局負責人「答記者問」指出，歐委會於４月２３日突襲在
歐中資企業辦公場所，以所謂企業接受外國補貼為名進行檢查。這是２０２４年２月以來，歐方
接連發起的第５起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜查。中國業界對此感到
十分震驚、強烈不滿。
　　商務部指出，歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查
工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為。
　　歐盟執委會周二（２３日）突擊檢查一家中國安全設備公司在荷蘭和波蘭的辦公室，加強對
可能獲得扭曲性外國補貼的公司的打擊力度。歐盟外國補貼條例允許歐盟執委會自２０２３年７
月起評估公司在採購招標中是否由於補貼而提交過於有利的報價，以淘汰歐盟競爭對手。
（ｃｔ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金