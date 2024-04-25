《貿易摩擦》同方威視證實辦事處遭歐盟突擊搜查，涉外國補貼法規

《經濟通通訊社２５日專訊》中國安檢設備生產商－－同方威視（Ｎｕｃｔｅｃｈ）證實，

公司位於荷蘭和波蘭的辦事處，遭到歐盟競爭監管機構的突擊搜查，調查與外國補貼法規有關。

同方威視業務包括製造用於機場和港口的安檢掃描器，是同方股份（滬：６００１００）子

公司，同方威視在聲明中指，有關調查與外國補貼法規有關，公司正與歐盟委員會合作，並會致

力捍衛同方威視作為完全獨立、自給自足的營運商的聲譽。

歐盟中國商會（ＣＣＣＥＵ）稱，歐盟委員會執法機關進行搜查時非但未有事先通知，期間

亦控制該公司的電腦設備及員工手機，檢查辦公室文件之餘，亦要求獲取相關數據，對此表示嚴

正關切。



＊商務部：２月以來歐方發起補貼調查全部指向中國企業＊



歐盟突擊檢查中國企業在歐辦公室，中國商務部就此強烈回應，指出這是２０２４年２月以

來，歐方接連發起的第５起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜查。中國業界

對此感到十分震驚、強烈不滿。中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企

業正常辦公場所，扣留企業運營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，

嚴重損害了所有外國企業在歐運營信心，中方對此表示嚴正關切和強烈反對，敦促歐方立即停止

和糾正錯誤做法。中方將密切關注歐方後續動向，並採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正

當權益。

中國駐歐盟使團亦對事件表示嚴正關切和強烈反對，敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭

原則，停止以各種借口無端打壓和限制中國企業的行為。（ｃｔ）

