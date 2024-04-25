《Ａ股行情》滬指低開０﹒２％科技股隨外圍挫，傳雪球產品被限售

《經濟通通訊社２５日專訊》美國科技股在盤後時段遭拋售，拖累Ａ場科技股開局走勢，滬

深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２３％，報３０３７﹒９３點，深成指低開０﹒５％，創業板

指低開０﹒７％。

隨著內地股市回升至滬指３０００點水平，內地券商正積極推動場外衍生產品銷售，不惜打

減價戰，但引發金融當局注意，據報監管部門本周通知一些大型券商，要求暫停淨新增涉及Ａ股

的場外衍生品，包括雪球產品。

人行日前再度提示長期國債利率風險，並就在二級市場開展國債買賣等問題作了詳細回應，

昨日債市也「心領神會」，內地中長期國債的各期限品種收益率均出現明顯的上行，１０年期國

債收益率上行至２﹒２８％水平，３０年期國債收益率上行至２﹒４６％水平。

人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，零投放零回籠，是連續第八個交易日操作

量完全對沖到期量。

另外關注美國國務卿布林肯今日繼續開展訪華行程。隔晚美國正式通過總值９５０億美元的

對外援助法案，法案包括向台灣等印太盟友提供約８０億美元援助，並擴大對伊朗的二級制裁範

圍，以涵蓋中國金融機構與被制裁伊朗銀行之間用於購買石油和石油加工產品的所有交易；另外

法案還捆綁一項強制社交平台ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」的條款。（ｅｙ）

