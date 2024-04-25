《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１７％，醫藥、化工類領漲

《經濟通通訊社２５日專訊》今日滬深股市繼續在欠缺主題下呈悶局上落格局，滬綜指半日

升０﹒１７％，報３０４９﹒９點，深成指升０﹒４１％，創業板指揚０﹒３３％。兩市半日成

交４９９３億元人民幣，較上日（２４日）同時段表現增加３﹒４％，陸股通淨流出２﹒８億元

人民幣。

美國國務卿布林肯昨日下午抵達上海，開啟任內的第二次訪華行程。他昨晚在外灘拍片並表

示，此次來到中國，是為了在對美國人民最重要的議題上取得進展，包括遏制芬太尼販運。他將

與中國方面討論為履行美國總統拜登和中國國家主席習近平去年秋天做出的承諾而正在進行的工

作，以及雙方存在顯著分歧的領域。布林肯今日將訪問內地多家高校，與學生交流。

中國社會科學院金融研究所發布《中國宏觀金融報告》，建議宏觀政策應延續擴張基調並更

加注重持續性，中央政府適度加槓桿，發揮國債的逆周期調控和安全資產功能；貨幣政策更多錨

定物價目標，適時降準並繼續較大幅度降息；供需兩端持續發力穩定房地產市場，「真金白銀」

提振購房者和房企信心。



＊立訊精密績後升４％＊



醫藥股今早領漲，常山藥業（深：３００２５５）飆２０％漲停，福安藥業

（深：３００１９４）升１０﹒２％，康弘藥業（深：００２７７３）升一成漲停，舒泰神

（深：３００２０４）升８﹒３％，仙琚製藥（深：００２３３２）升６﹒８％，景峰醫藥

（深：０００９０８）走高６﹒４％。化工股同漲，南京聚隆（深：３００６４４）、仁信新材

（深：３０１３９５）漲２０％漲停，惠雲鈦業（深：３００８９１）升１８﹒６％，潤陽科技

（深：３００９２０）升１７﹒４％，寶麗迪（深：３００９０５）升１４﹒７％，華業香料

（深：３００８８６）升１３﹒９％。

立訊精密（深：００２４７５）去年淨利潤１０９﹒５２億元，同比增長１９﹒５３％，是

公司年度淨利潤首次突破１００億元關口，股價刺激升４﹒１％，報２８﹒８１元。然而立訊精

密去年營收增幅只有８﹒４％，降至個位數增長，遠低於往年水平，而今年第一季營收增幅更進

一步收窄至４﹒９％，反映消費性電子業務增長持續疲軟的悲觀前景。（ｅｙ）

