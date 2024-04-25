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AH股新聞

25/04/2024 15:14

《Ａ股行情》滬指升０﹒３％觀望氣氛濃成交再降，關注布林肯訪京

　　《經濟通通訊社２５日報道》今日滬深股市繼續在欠缺主題下呈悶局，滬綜指全日升
０﹒２７％，報３０５２﹒９點，深成指升０﹒１４％，創業板指倒跌０﹒０４％。
　　兩市全日成交７７４３億元（人民幣．下同），按日減少２﹒７％，刷新自２月１日以來成
交新低，陸股通全日淨流入３﹒５億元。
　　美國國務卿布林肯昨日下午抵達上海，開啟任內的第二次訪華行程。他今日與上海市委書記
陳吉寧會面，兩人會見前先握手。美國國務院發言人米勒表示，布林肯就中國貿易政策和非市場
經濟行為對陳吉寧提出關切，強調美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，並為在華美國工人和企
業尋求一個公平的競爭環境。
　　關注布林肯明日（２４日）將轉往北京，期間可能與中國國家主席習近平會面，並就中國與
俄羅斯開展貿易問題提出關切，中方此前表示，與俄羅斯展開正常經貿往來的權利不容干擾和破
壞。此前有傳美國政府正在起草制裁措施，擬把部分中資銀行由全球金融體系中剔除。
　
＊申通業績報喜股價漲停＊
　
　　申通快遞（深：００２４６８）今年一季度實現營業收入１０１﹒３２億元，同比增長
１５﹒８７％；淨利潤１﹒９億元，同比增長４３﹒２％。申通快遞漲停，現價報９﹒２３元。
物流股午後走高，韻達股份（深：００２１２０）漲６％，上海雅仕（滬：６０３３２９）升
４﹒６％，新寧物流（深：３０００１３）升４﹒２％，長久物流（滬：６０３５６９）升
３﹒６％，中創物流（滬：６０３９６７）升３％，快遞龍頭順豐控股（深：００２３５２）升
２﹒９％。
　　立訊精密（深：００２４７５）去年淨利潤１０９﹒５２億元，同比增長１９﹒５３％，是
公司年度淨利潤首次突破１００億元關口，刺激股價全日升３﹒１％，報２８﹒５４元。然而立
訊精密去年營收增幅只有８﹒４％，降至個位數增長，遠低於往年水平，而今年第一季營收增幅
更進一步收窄至４﹒９％，反映消費性電子業務增長持續疲軟的悲觀前景
　
＊萬科Ａ微升，回應醞釀賣產傳聞＊
　
　　市場傳言萬科（深：０００００２）計劃轉讓深圳１０項資產，涉資逾８７億元人民幣，包
括酒店、商業、辦公、公寓等。萬科稱傳聞訊息不實，但承認在積極推進資產交易，包括傳聞中
提到的部分資產。萬科Ａ升０﹒２％，報６﹒５５元。
　　中國安檢設備生產商同方威視證實，公司位於荷蘭和波蘭的辦事處遭到歐盟競爭監管機構的
突擊搜查，調查與外國補貼法規有關。同方威視母公司同方股份（滬：６００１００）跌
０﹒５％，報５﹒９４元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５３０﹒２８　＋０﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０５２﹒９０　＋０﹒２７　　　　３１５７﹒９８　　
　　上證Ａ股指數　　３２００﹒４２　＋０﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９２６４﹒４８　＋０﹒１４　　　　４５８４﹒９８　　
　　深圳創業板指數　１７６４﹒７３　－０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４７﹒６８　　＋０﹒６３　　　　　０﹒８７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７１﹒６４　＋０﹒３４　　　　　０﹒５２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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