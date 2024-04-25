【債務風險】內地暫停ＣＬＮ備案，阻內地資金借道投資城投離岸債

《經濟通通訊社２５日專訊》內地城投離岸債發行量近月激增，其中１月發行量高達２２億

美元，觸及逾一年新高，而且收益率遠高於境內債水平。據《彭博》引述消息人士指，中國銀行

間市場交易商協會（ＮＡＦＭＩＩ）已暫停新的信用聯結票據備案，以限制內地投資者接觸離岸

城投債的風險。

信用聯結票據（ＣＬＮ）盡管包含「票據」二字，但其實是一款高風險的金融衍生產品。

ＣＬＮ由銀行、證券公司或信用增信機構向投資人創設，投資回報與參考實體信用狀況相掛勾，

投資人可享利息和信用風險保護費用帶來的雙重收益，但若參考實體發生信用事件時，投資人須

承擔相應損失。

最初當局開放ＣＬＮ發行，是希望幫助債券持有人或貸款發行人降低風險，然而隨著在岸殖

利率跌至紀錄低點，內地投資者利用ＣＬＮ繞過中國的跨境資本管制投資城投離岸債，尋求更高

的回報。ＮＡＦＭＩＩ報告指，去年六家金融機構透過私募發行了２６筆ＣＬＮ，名義本金合計

達２３億元人民幣。

為推進地方化債工作，監管層近月已採取一連串措施限制地方大肆舉債，舉措包括排查部分

中資金融機構在香港分支的離岸城投債持倉情況；要求部分銀行限制為中資離岸債券發行提供備

用信用證；限制銀行收緊投資自貿區債券，以及向持有合格境內有限合夥企業（ＱＤＬＰ）牌照

的資產管理公司施壓，暗示其控制對城投離岸債風險敞口。（ｅｙ）

