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AH股新聞

25/04/2024 09:24

【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ表示自願暫停獎勵功能，以緩和歐盟擔憂

　　《經濟通通訊社２５日專訊》字節跳動旗下短片平台ＴｉｋＴｏｋ周三在社交平台Ｘ表示，
ＴｉｋＴｏｋ將自願暫停其新應用程式ＴｉｋＴｏｋ　Ｌｉｔｅ的獎勵功能，以緩和歐盟的擔憂
。歐盟執委會要求ＴｉｋＴｏｋ在今天之前解決其對獎勵功能可能使兒童上癮的擔憂，否則將暫
時中止該功能。
　　ＴｉｋＴｏｋ在Ｘ上表示，ＴｉｋＴｏｋ一直尋求與歐盟執委會和其他監管機構進行建設性
的溝通，因此在解決他們提出的問題時，ＴｉｋＴｏｋ將自願暫停ＴｉｋＴｏｋ　Ｌｉｔｅ中的
獎勵功能。
　　歐盟內部市場執委布萊頓（Ｔｈｉｅｒｒｙ　Ｂｒｅｔｏｎ）已對ＴｉｋＴｏｋ展開了兩次
調查，他就ＴｉｋＴｏｋ暫停功能一事，在一份聲明中表示，歐盟針對ＴｉｋＴｏｋ平台成癮風
險的調查仍在繼續，包括調查ＴｉｋＴｏｋ　Ｌｉｔｅ的推出是否符合ＤＳＡ的規定，「我們的
孩子不是社交媒體的小白鼠」。
　　ＴｉｋＴｏｋ本月在法國和西班牙推出新版ＴｉｋＴｏｋ　Ｌｉｔｅ，並附帶「獎勵計劃」
（Ｔａｓｋ　ａｎｄ　Ｒｅｗａｒｄ　Ｌｉｔｅ），對用戶觀看特定影片、點讚、追蹤、邀請朋
友加入等行為提供積分獎勵，可兌換網絡購物禮券等實質報酬。歐盟執委會認為，Ｔｉｋｔｏｋ
這項獎勵計劃在推出前並未對可能的風險做到盡責評估，尤其是使兒童上癮、危害用戶心理健康
的風險。歐盟執委會正利用數字服務法（ＤＳＡ）的規則，迫使大型網絡公司採取更多措施，解
決其平台上的非法和有害內容問題；ＴｉｋＴｏｋ因其對兒童的影響而成為眾矢之的。（ｓｌ）

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