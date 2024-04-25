【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ表示自願暫停獎勵功能，以緩和歐盟擔憂

《經濟通通訊社２５日專訊》字節跳動旗下短片平台ＴｉｋＴｏｋ周三在社交平台Ｘ表示，

ＴｉｋＴｏｋ將自願暫停其新應用程式ＴｉｋＴｏｋ Ｌｉｔｅ的獎勵功能，以緩和歐盟的擔憂

。歐盟執委會要求ＴｉｋＴｏｋ在今天之前解決其對獎勵功能可能使兒童上癮的擔憂，否則將暫

時中止該功能。

ＴｉｋＴｏｋ在Ｘ上表示，ＴｉｋＴｏｋ一直尋求與歐盟執委會和其他監管機構進行建設性

的溝通，因此在解決他們提出的問題時，ＴｉｋＴｏｋ將自願暫停ＴｉｋＴｏｋ Ｌｉｔｅ中的

獎勵功能。

歐盟內部市場執委布萊頓（Ｔｈｉｅｒｒｙ Ｂｒｅｔｏｎ）已對ＴｉｋＴｏｋ展開了兩次

調查，他就ＴｉｋＴｏｋ暫停功能一事，在一份聲明中表示，歐盟針對ＴｉｋＴｏｋ平台成癮風

險的調查仍在繼續，包括調查ＴｉｋＴｏｋ Ｌｉｔｅ的推出是否符合ＤＳＡ的規定，「我們的

孩子不是社交媒體的小白鼠」。

ＴｉｋＴｏｋ本月在法國和西班牙推出新版ＴｉｋＴｏｋ Ｌｉｔｅ，並附帶「獎勵計劃」

（Ｔａｓｋ ａｎｄ Ｒｅｗａｒｄ Ｌｉｔｅ），對用戶觀看特定影片、點讚、追蹤、邀請朋

友加入等行為提供積分獎勵，可兌換網絡購物禮券等實質報酬。歐盟執委會認為，Ｔｉｋｔｏｋ

這項獎勵計劃在推出前並未對可能的風險做到盡責評估，尤其是使兒童上癮、危害用戶心理健康

的風險。歐盟執委會正利用數字服務法（ＤＳＡ）的規則，迫使大型網絡公司採取更多措施，解

決其平台上的非法和有害內容問題；ＴｉｋＴｏｋ因其對兒童的影響而成為眾矢之的。（ｓｌ）

