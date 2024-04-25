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AH股新聞

25/04/2024 09:44

【車企血戰】奇瑞風雲Ｔ９預售７天訂單破２萬，起售價直降２萬

　　《經濟通通訊社２５日專訊》奇瑞汽車股份有限公司副總經理李學用今日在北京車展上宣布
，風雲Ｔ９預售７天，訂單量已破２萬，並即場將售價下調２萬元（人民幣．下同），至
１３﹒９９萬元起。李學用還稱，如果到５月２１日上市時訂單突破４萬，將再降價５０００元

　　風雲Ｔ９定位超豪華中型電混ＳＵＶ，起售價１５﹒９９萬元，１８日（上周四）啟動全球
預售，僅９﹒９元就能下訂。在預售發布會上，李學用曾表示，當總訂單量小於１萬單時，上市
價格降低５０００元，以此類推最高降２萬元。至２０日，風雲Ｔ９在４８小時內收到超過
８０００張訂單，價格下調５０００元；２２日，７２小時內收到超過１０１３４張訂單，售價
下調１萬元。
　
＊風雲計劃兩年內推出１１款新車＊
　
　　風雲Ｔ９共發布了４個版本，原起售價分別為：１２０長續航版標準型１５﹒９９萬元、
１２０長續航版舒適型１７﹒２９萬元、１２０長續航版豪華型１８﹒５９萬元、１２０長續航
版７座旗艦型１９﹒９９萬元。據介紹，風雲Ｔ９搭載的第五代ＡＣＴＥＣＯ　１﹒５ＴＧＤＩ
混動專用發動機，可實現４４﹒５％熱效率，單擋Ｃ－ＤＭ系統最高ＥＶ效率９８﹒５％。匹配
全時域智電管理系統，可實現ＣＬＴＣ工況純電１２０公里和ＷＬＴＣ工況綜合１４００＋公里
的續航。３０％－８０％快充２０分鐘。
　　此前奇瑞汽車股份有限公司常務副總經理張國忠表示，２０２４是奇瑞集團新能源戰略開花
結果、火力全開的一年，奇瑞集團旗下四大品牌在新能源上全面發力，將陸續有新車型上市，風
雲計劃兩年內推出１１款新車。（ｓｌ）

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