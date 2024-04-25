【車企血戰】奇瑞風雲Ｔ９預售７天訂單破２萬，起售價直降２萬

《經濟通通訊社２５日專訊》奇瑞汽車股份有限公司副總經理李學用今日在北京車展上宣布

，風雲Ｔ９預售７天，訂單量已破２萬，並即場將售價下調２萬元（人民幣．下同），至

１３﹒９９萬元起。李學用還稱，如果到５月２１日上市時訂單突破４萬，將再降價５０００元

。

風雲Ｔ９定位超豪華中型電混ＳＵＶ，起售價１５﹒９９萬元，１８日（上周四）啟動全球

預售，僅９﹒９元就能下訂。在預售發布會上，李學用曾表示，當總訂單量小於１萬單時，上市

價格降低５０００元，以此類推最高降２萬元。至２０日，風雲Ｔ９在４８小時內收到超過

８０００張訂單，價格下調５０００元；２２日，７２小時內收到超過１０１３４張訂單，售價

下調１萬元。



＊風雲計劃兩年內推出１１款新車＊



風雲Ｔ９共發布了４個版本，原起售價分別為：１２０長續航版標準型１５﹒９９萬元、

１２０長續航版舒適型１７﹒２９萬元、１２０長續航版豪華型１８﹒５９萬元、１２０長續航

版７座旗艦型１９﹒９９萬元。據介紹，風雲Ｔ９搭載的第五代ＡＣＴＥＣＯ １﹒５ＴＧＤＩ

混動專用發動機，可實現４４﹒５％熱效率，單擋Ｃ－ＤＭ系統最高ＥＶ效率９８﹒５％。匹配

全時域智電管理系統，可實現ＣＬＴＣ工況純電１２０公里和ＷＬＴＣ工況綜合１４００＋公里

的續航。３０％－８０％快充２０分鐘。

此前奇瑞汽車股份有限公司常務副總經理張國忠表示，２０２４是奇瑞集團新能源戰略開花

結果、火力全開的一年，奇瑞集團旗下四大品牌在新能源上全面發力，將陸續有新車型上市，風

雲計劃兩年內推出１１款新車。（ｓｌ）

