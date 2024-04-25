《神州金融》中央金融委：堅持穩中求進，不能犯顛覆性錯誤

《經濟通通訊社２５日專訊》中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會理論學習中心組

今日在《人民日報》發表指出，穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作

的方法論。「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩」，做好金融工作更要堅持穩中求進。國內正以

中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，國際金融市場波動加劇，動盪源和風險點增多，這都

要求金融工作統籌發展和安全，絕不能掉以輕心、犯顛覆性錯誤。



＊金融政策收放不能太急，防止大起大落＊



題為《堅持穩中求進工作總基調－－學習〈習近平關於金融工作論述摘編〉》的文章強調，

「穩」是大局和基礎，該穩的要穩住。金融政策的收和放不能太急，防止大起大落，牢牢守住不

發生系統性金融風險的底線。「進」是方向和動力，該進的要進取，牢牢掌握金融改革發展工作

戰略主動，增強發展韌性，以金融高質量發展助推經濟高質量發展。「穩」和「進」辯證統一，

需要一體把握，要統籌兼顧穩和進，以穩求進、以進固穩。尊重金融客觀規律和實際，既反對衝

動蠻幹、急於求成，又反對消極應對、不思進取。堅持先立後破，用科學合理的新機制打造金融

發展新動能。

文章又強調，要堅持一體理解、把握、落實「防風險、強監管、促發展」，實現更周全的「

穩」與更高質量的「進」的良性互動。

「防風險」要在穩定大局的前提下把握時度效，以進促穩、嚴防增量，切實加強風險源頭管

控，按照「四早」原則，舉一反三盡快紮緊制度「籬笆」，絕不能小事拖大、大事拖炸。



＊全面強化五大監管，扭轉重發展、弱監管等積弊＊



「強監管」要在完善制度的前提下切實動真、碰硬、亮劍，加快填補監管制度空白，加強監

管協同，落實兜底監管責任，實現金融監管全覆蓋。全面強化「五大監管」，堅決扭轉重發展、

弱監管和風險擊鼓傳花、捂蓋子的積弊。理好加強金融監管和金融創新的關係，不能亂創新，不

能搞偏離實體經濟需要、規避監管的「創新」，要加強對金融創新的風險評估，不行的堅決不能

搞。



＊強化政策協同，支持穩預期、穩增長、穩就業＊



「促發展」要在堅守根本的前提下推進穩增長、調結構、提質效。服務實體經濟是金融的天

職，如果金融熱衷於自我循環、自我膨脹，就會成為無源之水、無本之木。要圍繞實施好穩健的

貨幣政策，強化政策協同，支持穩預期、穩增長、穩就業，為經濟社會發展營造有利的貨幣金融

環境。圍繞做好「五篇大文章」，統籌做好「加減法」，提高金融資源配置效率，優化資金供給

結構，避免資金沉澱空轉。圍繞中國特色現代金融體系「六大支柱」建設，推動各類金融機構堅

守初心、回歸本源、做優主業、做精專業，切忌好高騖遠、盲目跨界、無序擴張。（ｓｌ）

