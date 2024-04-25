【聚焦數據】深圳首季ＧＤＰ增６﹒４％跑贏全國，消費增４﹒３％

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，

２０２４年一季度深圳地區生產總值為８３１４﹒９８億元（人民幣．下同），同比增長

６﹒４％，增速跑贏全國的５﹒３％。

其中，第一產業增加值為４﹒９８億元，同比增長０﹒６％；第二產業增加值為

２８１２﹒３２億元，同比增長１０﹒３％；第三產業增加值為５４９７﹒６８億元，同比增長

４﹒５％。



＊工業增加值、固投增速加快，消費零售增４﹒３％＊



一季度，全市規模以上工業增加值同比增長１１﹒５％，比上年同期提高７個百分點。規模

以上製造業增加值同比增長１１﹒８％，高技術製造業增長１３﹒１％。主要高技術產品產量持

續快速增長，其中，３Ｄ打印設備、電子元件、服務機器人產品產量分別增長６２﹒９％、

７２％、４５﹒６％。

一季度，全市固定資產投資同比增長１７％，比１－２月加快４個百分點。分產業看，第二

產業投資增長８０﹒１％，第三產業投資增長３％。高技術製造業投資增長１０６﹒１％，其中

，電子及通信設備製造投資增長１１１﹒１％。

一季度，全市社會消費品零售總額２４６３﹒８４億元，同比增長４﹒３％。分消費類型看

，商品零售增長４﹒５％；餐飲收入增長２﹒４％。消費升級類商品保持較快增長，其中，限額

以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長９﹒６％、１０﹒４％。網上零售

持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長１０﹒１％。



＊首季ＣＰＩ漲０﹒２％，食品交通等價格下降＊



一季度，全市進出口總額１０２０２﹒８８億元，同比增長２８﹒８％。其中，出口

６４２４﹒３７億元，增長２８﹒２％；進口３７７８﹒５１億元，增長２９﹒９％。其中，一

般貿易進出口增長４２﹒７％，佔進出口總額的５７﹒１％，比重較上年同期提高５﹒５個百分

點。

３月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１３７２３２﹒４２億元，同比增長６％

。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９５９６７﹒７４億元，同比增長７﹒４％。

一季度，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒２％。其中，食品煙酒價格下降０﹒５％，

衣著價格上漲３﹒９％，居住價格上漲０﹒３％，生活用品及服務價格上漲０﹒７％，交通通信

價格下降１﹒５％，教育文化娛樂價格上漲２﹒４％，醫療保健價格上漲０﹒５％，其他用品及

服務價格下降２％。（ｓｌ）

