《汽車新勢力》小鵬飛行汽車預計今年第四季預售，明年第四季交付

《經濟通通訊社２５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）旗下飛行汽車研發企業小鵬匯天號稱

「陸地航母」的陸空一體式飛行汽車亮相２０２４北京車展，預計今年第四季開啟預售，明年第

四季正式交付。小鵬飛行汽車的型號合格證申請已於上月正式獲得中國民用航空中南地區管理局

受理，進入適航審定階段。



＊小鵬推新品牌ＭＯＮＡ並發布ＡＩ天璣系統＊



小鵬同時宣布推出全新品牌ＭＯＮＡ，寓意「Ｍａｄｅ Ｏｆ Ｎｅｗ ＡＩ」，定位全球

ＡＩ智駕汽車普及者。小鵬汽車董事長何小鵬表示，已對ＭＯＮＡ投入５０億元人民幣研發費，

第一款新車很快推出，希望在今年下半年創造比小米ＳＵ７更好的銷量。他並透露，ＭＯＮＡ價

格將是Ａ級車水平，但有非常好的性能、顏值和ＡＩ。

小鵬還首次發布ＡＩ天璣系統，將於５月２０日全量推送。ＡＩ天璣系統為首個將ＡＩ技術

應用在智能駕駛和智能座艙的操作系統，而小鵬的智能語音助手小Ｐ也會升級為ＡＩ小Ｐ。

對於出海，何小鵬表示，今年下半年，小鵬車型會加速出海，希望由３個國家擴展到２０個

國家，「優秀的中國車企必須在海外做強才有機會，未來希望小鵬一半收入在海外」。（ｓｌ）

