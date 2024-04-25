  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/04/2024 14:06

《行業數據》ＩＤＣ：榮耀、華為並列首季中國智能手機市場冠軍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國際數據公司（ＩＤＣ）最新手機季度跟蹤報告顯示，
２０２４年第一季度，中國智能手機市場出貨量約６９２６萬台，同比增長６﹒５％。榮耀首季
度在中國市場份額１７﹒１％位居第一，同比增幅達１３﹒２％，Ｍａｇｉｃ　６系列和折疊屏
產品熱銷，使榮耀在６００美元（約４３４８元人民幣）以上高端市場出貨量同比增幅達
１２３﹒３％。
　　華為自去年８月底回歸以後快速恢復，今年第一季度與榮耀並列中國市場第一，同比增幅達
１１０％，其中ｎｏｖａ　１２系列佔據了整個季度出貨量的三分一。
　　ＩＤＣ表示，目前供應問題依然是限制華為出貨量更進一步的關鍵因素，下個季度隨著Ｐ系
列全面升級為Ｐｕｒａ，以全新姿態再出發的Ｐｕｒａ　７０系列有望幫助華為出貨量繼續快速
提升。
　
＊ＯＰＰＯ、蘋果、ｖｉｖｏ首季出貨量同比皆降＊
　
　　ＯＰＰＯ和蘋果分別以１５﹒７％和１５﹒６％的市場份額並列市場第三位，其中ＯＰＰＯ
的出貨量同比下降１５﹒５％，蘋果下降６﹒６％。ＩＤＣ表示，蘋果雖然不斷調價促銷，但是
面臨競品的挑戰和壓力日益增大，亟需從軟硬件全方位升級創新來吸引消費者。
　　位居第五的是ｖｉｖｏ，市場份額為１４﹒６％，出貨量同比下降１０﹒７％。（ｓｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰25/04/2024 14:06  《汽車新勢力》寧德時代發布神行Ｐｌｕｓ電池，續航里程達千公里

其他AH股新聞
More

25/04/2024 14:52  《駐京專電》丁薛祥「中關村論壇」致詞，加大科技計劃對外開放

25/04/2024 14:21  極越與英偉達協作，基於ＤＲＩＶＥ　Ｔｈｏｒ打造新一代智能汽車

25/04/2024 14:18  豐田汽車與騰訊合作開發ＡＩ和大數據領域，推進智駕發展

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金