《行業數據》ＩＤＣ：榮耀、華為並列首季中國智能手機市場冠軍

《經濟通通訊社２５日專訊》國際數據公司（ＩＤＣ）最新手機季度跟蹤報告顯示，

２０２４年第一季度，中國智能手機市場出貨量約６９２６萬台，同比增長６﹒５％。榮耀首季

度在中國市場份額１７﹒１％位居第一，同比增幅達１３﹒２％，Ｍａｇｉｃ ６系列和折疊屏

產品熱銷，使榮耀在６００美元（約４３４８元人民幣）以上高端市場出貨量同比增幅達

１２３﹒３％。

華為自去年８月底回歸以後快速恢復，今年第一季度與榮耀並列中國市場第一，同比增幅達

１１０％，其中ｎｏｖａ １２系列佔據了整個季度出貨量的三分一。

ＩＤＣ表示，目前供應問題依然是限制華為出貨量更進一步的關鍵因素，下個季度隨著Ｐ系

列全面升級為Ｐｕｒａ，以全新姿態再出發的Ｐｕｒａ ７０系列有望幫助華為出貨量繼續快速

提升。



＊ＯＰＰＯ、蘋果、ｖｉｖｏ首季出貨量同比皆降＊



ＯＰＰＯ和蘋果分別以１５﹒７％和１５﹒６％的市場份額並列市場第三位，其中ＯＰＰＯ

的出貨量同比下降１５﹒５％，蘋果下降６﹒６％。ＩＤＣ表示，蘋果雖然不斷調價促銷，但是

面臨競品的挑戰和壓力日益增大，亟需從軟硬件全方位升級創新來吸引消費者。

位居第五的是ｖｉｖｏ，市場份額為１４﹒６％，出貨量同比下降１０﹒７％。（ｓｌ）

